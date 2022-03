ਮੋਹਾਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਫਨਮੌਲਾ (All-rounder of India) ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ (The second day of the first Test against Sri Lanka) ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਟੈਸਟ (The best test) ਸਕੋਰ 175 ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 129.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 574/8 ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਨ-ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਭ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।"

ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ (ਅਸ਼ਵਿਨ) ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਟ ਦਰ ਵਿਕਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WWC: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 245 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚਾ