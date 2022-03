ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 94ਵਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ (ਆਸਕਰ 2022) 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਡੌਲਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰੇਜੀਨਾ ਹਾਲ, ਐਮੀ ਸ਼ੂਮਰ ਅਤੇ ਵਾਂਡਾ ਸਕਾਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਫਾਇਰ' ਆਸਕਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ

ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਿਲ ਸਮਿਥ ਨੇ 94ਵੇਂ ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਕਿੰਗ ਰਿਚਰਡ' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ

ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਿਕਾ ਚੈਸਟੇਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਦ ਆਈ ਆਫ ਟੈਮੀ ਫੇ' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਬੋਤਮ ਫਿਲਮ

'ਕੋਡਾ' ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਥਾ ਪਾਤਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ - ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ

ਕੋਡੀ ਸਮਿਟ - ਮੈਕਫੀ - ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਡੌਗ (The Power of the Dog)

ਟਰੌਏ ਕੋਟਸੂਰ - CODA - ਜੇਤੂ

ਸਾਇਰਨ ਹਿੰਡਸ - ਬੇਲਫਾਸਟ (Belfast)

ਜੇਸੀ ਪਲੇਮਨਸ - ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਡੌਗ (The Power of the Dog)

ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ - ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ

ਜੈਸੀ ਬਕਲੇ - ਦਾ ਲੌਸਟ ਡੌਟਰ (The Lost Daughter)

ਅਰੇਨਾ ਡਿਬੋਸ (Ariana DeBose) - ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ - ਜੇਤੂ

ਜੂਡੀ ਡੇਂਚ - ਬੇਲਫਾਸਟ

ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਡਨਸਟ - ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਡੌਗ (The Power of the Dog)

ਔਨਜਾਨੇ ਐਲਿਸ - ਕਿੰਗ ਰਿਚਰਡ

ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਡੂਨ - ਜੇਤੂ

ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਐਲੀ

ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਡੌਗ (The Power of the Dog)

ਦਾ ਟੈਜ਼ੇਡੀ ਆਫ਼ ਮੈਕਬੇਥ (The Tragedy of Macbeth)

ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ

ਸਰਵੋਤਮ ਐਨੀਮੇਟਡ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ

ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਪਰ (the-windshield-wiper)

ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ਼ ਦਾ ਆਰਟ (Affairs of the Art)

bestia (bestia)

ਬਾਕਸਬਲੇ (Boxballet)

ਰੌਬਿਨ ਰੌਬਿਨ (Robin Robin)

ਸਰਬੋਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ

ਡਰਾਈਵ ਮਾਈ ਕਾਰ - ਜੇਤੂ

ਫਲਾਈ (Flee)

ਦਾ ਹੈਂਡ ਆਫ਼ ਗੌਡ: ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਕ

ਵਿਸ਼ਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਵਿਅਕਤੀ

ਲੀਡ ਮੀ ਹੋਮ

The Queen of Basketball - Winner

Three Songs of Benazir (Three Songs for Benazir)

(When We Were Bullies)

ਸਰਵੋਤਮ ਲਾਈਵ ਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ

ਅਲਾ ਕਚੂ - ਲਓ ਅਤੇ ਰਸ

ਦਾ ਡਰੈੱਸ (The Dress)

ਦਾ ਲੌਂਗ ਗੁੱਡਬਾਏ (The Long Goodbye) – ਜੇਤੂ

ਆਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ (On My Mind)

ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ

ਸਰਵੋਤਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫੀਚਰ

ਅਸੈਂਸ਼ਨ (Ascension)

ਅਟਿਕਾ (Attica)

ਫਲੀ (Flee)

(Summer of Soul) ਜੇਤੂ

ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਫਾਈਰ (Writing With Fire)

