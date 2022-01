ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ (Kapil Sharma) ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਪਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ Netflix ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਸਪੈਸ਼ਲ, 'I am Not Done Yet' ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ (Kapil Sharma) ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗਿੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਪਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਗਿੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿੰਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿੰਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਪਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?' ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ?' ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, 'ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?' ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ, 'ਗਿੰਨੀ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?'

ਕਪਿਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗਿੰਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗਿੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ।' ਜਿਸ 'ਤੇ ਗਿੰਨੀ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ। ਗਿੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੂਬ ਹੱਸ ਪਏ।

