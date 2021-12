ਜੈਪੁਰ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ (Katrina Vicky Wedding) ਜਲਦ ਹੀ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੌਥ ਕਾ ਬਰਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੋਟਲ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ (Preparation at Hotel Six Sense) 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਟ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ (arrival of guests intensified in kat vicky wedding) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੀ ਭੈਣ ਨਤਾਸ਼ਾ (Katrina sister Natasha reached Rajasthan) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੈਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬਰਵਾੜਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਆਹ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸਮਾਰੋਹ 7 ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਟਰੀਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਜੈਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੌਥ ਕਾ ਬਰਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ 120 ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (120 guests join Kat Vicky wedding) ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਸਰਟ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਜਤ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਚੌਥ ਕਾ ਬਰਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਕੈਟਰੀਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

