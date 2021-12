ਸਵਾਈ/ਮਾਧੋਪੁਰ: ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਚੌਥ ਦੇ ਬਰਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਹੋਟਲ (Six Senses Fort Hotel) 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਲਹਨ ਕੈਟਰੀਨਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜੋੜੇ 'ਚ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਡੀਜੇ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚੇ।

ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਅਕਸ਼ੈ, ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਹੋਟਲ ਤਾਜ 'ਚ ਹੋਟਲ ਓਬਰਾਏ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਰਣਥੰਬੋਰ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।

9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸੇਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਮੰਡਪ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇਗਾ। ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿੱਟੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਮਹਿੰਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ

ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਲਈ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ (Mehndi Ceremony at Six Senses Hotel)। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ (Gurdas Maan performance in Mehndi Ceremony) ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ (Punjabi Singer Gurdas Maan) ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੂੰ ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਗਾ (jeeve ve teri jodi ) ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

