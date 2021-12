ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ: ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਸਣੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਬਰਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਹੋਟਲ (katrina And Vicky Reaches Chauth Ka Barwara Hotel 6 Senses) ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (KatVick Welcomed By 6 Senses Hotel) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ (KatVick Royal Wedding In Six Senses) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿੱਕੀ ਕੈਟਰੀਨਾ

ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਰਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੌਥ ਕਾ ਬਰਵਾੜਾ (KatVick Royal Wedding In Six Senses) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਰਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਆਹ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਿਸਮੋ-ਓ-ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ!

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 'The Wedding' ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ (Ceremony) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਯਾਨੀ 8 ਨੂੰ ਹਲਦੀ-ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ (katrina And Vicky Reaches Chauth Ka Barwara Hotel 6 Senses) ਲਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

