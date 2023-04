ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਟੀਐਮ ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁਣ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਸੁਪਰ ਐਪ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। Paytm UPI Lite ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਬੈਂਕ Paytm UPI Lite ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Paytm Payments Bank, Canara Bank, Central Bank of India, HDFC Bank, Indian Bank, Kotak Mahindra Bank, Punjab National Bank, State Bank of India, Union Bank of India ਅਤੇ Utkarsh Small Finance ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੇਟੀਐਮ ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 43 ਲੱਖ ਪੇਟੀਐਮ ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਈਟ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

Paytm UPI Lite ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UPI Lite ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ UPI Lite ਬੈਲੇਂਸ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। UPI Lite ਬੈਲੇਂਸ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕਾਰਨ Paytm UPI Lite 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Paytm UPI Lite ਨੂੰ Paytm ਦੀ 3-ਟੀਅਰ ਬੈਂਕ-ਗ੍ਰੇਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। Paytm UPI Lite ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ UPI QR 'ਤੇ ਸੁਪਰਫਾਸਟ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਸੁਪਰ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ IPL ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ Paytm UPI ਡ੍ਰੀਮ11, MPL, My11Circle, First Games, WinZO ਅਤੇ MyTeam11 ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੈਨਟਸੀ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਫ਼ਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੇਟੀਐਮ ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਪੀਐਲ 2023 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪ 'ਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੇਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲੋੜਾਂ ਲਈ Paytm ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ iPhone 14 ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

