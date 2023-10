OnePlus Pad Go ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਫ਼ਰਸ: OnePlus Pad Go ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ICICI, One Card, SBI, Kotak ਅਤੇ Axis ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ 1,399 ਰੁਪਏ ਦਾ OnePlus Pad Go ਫੋਲੀਓ ਕਵਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। OnePlus Pad Go ਟੈਬਲੇਟ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, OnePlus ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ, OnePlus ਸਟੋਰਸ, Reliance ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।