ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ: ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ) (WhatsApp group admin feature) ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ (WhatsApp group admin can delete messages) ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਬੀਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Google Play beta program) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2.222.17.12 ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ WhatsApp group admin) ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ New feature whatsapp allows group admin to delete for everyone.

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ (WhatsApp group admin) ਹੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਡਿਲੀਟ ਫਾਰ ਏਵਿਨੀਅਨ (Delete for everyone for group admin) ' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡਿਲੀਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ (WhatsApp privacy feature) ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੈਟ ਬਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 632 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 'ਐਕਸ਼ਨ' ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। (WhatsApp new feature)

