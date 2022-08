ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ: ਮੈਟਾ ਦੀ AI ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਚੈਟਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। The Verge ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਟ ਨੂੰ BlenderBot 3 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯੂਐਸ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਂਡਰਬੋਟ 3 ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਕੁਰਟ ਸ਼ਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ AI ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"













ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ BlenderBot 3 ਆਮ ਚਿਟਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ।" ਬੋਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗੂਏਜ ਮਾਡਲ ਜਾਂ LLMS - ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਟੈਕਸਟ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜਿਸ ਦਾ OpenAI ਦਾ GPT-3 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।













ਸਾਰੇ LLMs ਵਾਂਗ, ਬਲੈਂਡਰਬੋਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਕਸਟ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਲਈ ਮਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਾਂ ਲਈ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਪੁਸਤਕ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ: ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (a big problem if they are going to be useful as digital assistants) ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਆਈਏਐਨਐਸ)





