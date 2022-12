ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ WhatsApp ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਫੀਚਰ ਕੀਤੇ ਅਪਡੇਟ

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗੈਜੇਟਸ, ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟਵਿੱਟਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ Whatsapp ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।

Whatsapp ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ SMS ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ-ਅੱਪਡੇਟ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2022 'ਚ WhatsApp ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ।

ਅਵਤਾਰ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਸਟਮ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ WhatsApp ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਪਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੈਸੇਂਜਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ, ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ WhatsApp 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। WhatsApp ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ "ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸ਼ੇਡਿੰਗ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਟੈਕਸਟਸ ਸਮੇਤ ਸਟਾਈਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।" ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਮੈਨਿਊ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕ੍ਰਿਏਟ ਯੂਅਰ ਅਵਤਾਰ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Message Yourself



WhatsApp ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ Message Yourself ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੀਮਾਈਂਡਰ, ਟੂ-ਡੂਜ਼ ਜਾਂ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਡ (Look back 2022) ਚੁਣਨਗੇ।

ਸੁਨੇਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਯੂਅਰਸੇਲਫ ਫੀਚਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। WhatsApp ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟ" ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ, ”ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, WhatsApp ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ "ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।" ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ WhatsApp ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ 1024 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।

New features to enhance privacy



9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ WhatsApp ਨੂੰ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੂੰ "ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਇੱਛਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਚਰ ਅਪਡੇਟ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਊ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

Improving voice messages



2013 ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੌਇਸ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ, WhatsApp ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਔਸਤਨ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ-ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਵੌਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਬਾਹਰ ਚੈਟ ਪਲੇਬੈਕ: ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕੋ/ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੇਵਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ (ਗ੍ਰਾਫ) ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਲੇਬੈਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰਾਮ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।

ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪਲੇਬੈਕ: ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਵੌਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ 1.5x ਜਾਂ 2x ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Introducing communities



ਸਥਾਨਕ ਕਲੱਬ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ WhatsApp 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਫੀਚਰ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਚਰਚਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਟਸਐਪ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਐਡਮਿਨ ਡਿਲੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਟੈਪ ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ 32 ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Reactions, share large files and increased group sizes



ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਮੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਇਮੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਪਿਆਰ, ਹੱਸਣਾ, ਉਦਾਸ, ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।

ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ 2 ਜੀਬੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 100 ਐੱਮ.ਬੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ WiFi ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, WhatsApp ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 512 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

Supporting small businesses



WhatsApp ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, WhatsApp 10 ਤੱਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਚੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮਾਈਜੇਬਲ WhatsApp ਕਲਿਕ-ਟੂ-ਚੈਟ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਚਾਰਜਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ WhatsApp ਵਪਾਰ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ API ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ

2022 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ WhatsApp ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਟੇਟਸ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ...' ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - 'ਹਰੇਕ', ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 'ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ...' ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।