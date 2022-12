ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ: ਚੀਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਈ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀ ਚੀਨੀ ਸਾਈਟ ਵੇਈਬੋ 'ਤੇ 'ਹੁਆਵੇਈ ਵਾਚ ਬਡਸ' ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਈਅਰਬਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿ ਵਰਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਚ ਬਡਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਈਅਰਬਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ।Huawei Watch Buds. Earbuds in watch. earbud case in smartwatch. Smartwatch with earbud case. New Smartwatch.

ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਰਮੋਨੀ OS, ਹੁਆਵੇਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (Huawei operating system) ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਸੀਪੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਆਂਗ ਜ਼ੇਮਿਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ ਦੌੜਾਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਰਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਈਅਰਬਡ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ