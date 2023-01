ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ: ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸ਼ੋਅ (CES), 2023 ਵਿੱਚ HP Inc. ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ(HP LAUNCHES NEW HYBRID LAPTOPS AND MONITORS) ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ (Launch of new laptops and monitors) ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਗਭਗ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

HP Dragonfly G4, HP EliteBook 1040 G10 ਅਤੇ HP Elite x360 1040 G10 ਲੈਪਟਾਪ 'ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਭਵ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਮਲਟੀ-ਕੈਮਰਾ ਅਨੁਭਵ', 'ਆਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸਿਲੈਕਟ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਲੈਸ: 'ਮਲਟੀ-ਕੈਮਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ' ਫੀਚਰ ਡਿਊਲ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸਵਿਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਆਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (Auto camera select feature) ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫੇਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

HP ਨੇ E-Series G5 ਮਾਨੀਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'HP E-Series G5' ਮਾਨੀਟਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਆਕਾਰ 21.5 ਤੋਂ 27 ਇੰਚ ਤੱਕ ਤਿਰਛੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ, ਕਰਵਡ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ 4K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਸਾਈਲੈਂਟ ਮਾਊਸ: ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨੀਟਰ 'ਐਚਪੀ ਆਈ ਈਜ਼' ਫੀਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਐਂਬੀਐਂਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ' ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'HP 710 Rechargeable Silent Mouse' ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ (90 days of battery life) ਲਾਈਫ' ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Omen 17 ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ HP ਨੇ 'Omen ਗੇਮਿੰਗ ਹੱਬ' ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਊਡ ਗੇਮਿੰਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 'ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਨਵੀਡੀਆ ਜੀਫੋਰਸ ਨਾਓ ਹੱਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪੀਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾ' ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ 'Omen 17' ਲੈਪਟਾਪ HP ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਗੇਮਿੰਗ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ Intel Core i9-13900HX ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ Nvidia GeForce ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। --ਆਈਏਐਨਐਸ