ਬੀਜਿੰਗ: ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OnePlus 10 Pro 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦ ਵਰਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਪਲੱਸ (RAW plus) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੋਡ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਐਪਲ ਦੇ ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਰਾਅ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ RAW ਚਿੱਤਰ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਰਾਅ ਪਲੇ ਮੋਡ OnePlus 9 (RAW mode on the OnePlus 9) ਅਤੇ 9 Pro ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਅ ਮੋਡ ਲਈ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇਗਾ(RAW+ mode upgrade)।

OnePlus 10 Pro (OnePlus 10 Pro) ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਐਰੇ (all-new triple rear camera array) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਸਲਬਲੈਡ ਕੈਮਰਾ (Hasselblad camera) ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਨਪਲੱਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ - ਵੋਲਕੇਨਿਕ ਬਲੈਕ (volcanic black) ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਐਮਰਾਲਡ (forest emerald) ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਫੋਨ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ਚਿਪਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ 12 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (Android 12 operating system) 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5,000 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 50W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲਕੌਮ ਸਨੈਪਡ੍ਰੇਗਨ 8 ਜਨਰੈਸ਼ਨ (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 2K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 6.7-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰਵ ਹੋਵੇਗੀ (screen will be curved on either side) ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ-ਪੰਚ ਕੱਟਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ (sport a hole-punch cutout at the top left corner)।

