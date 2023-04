ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ ਟ੍ਰੇਲਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ CISOs ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੱਲ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ CISOs ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਟਰੇਲਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹੀਪਾਲ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CISOs ਅੱਜ ਤੰਗ IT ਬਜਟ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਹੀ IT ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੇਲਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹੀਪਾਲ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ IT ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ CISOs ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 84 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ 25 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।

