ਕੀਵ: ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ (President Vladimir Putin ) ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Independence of two other regions of Ukraine) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਖੇਰਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਪੋਰਿਝੀਆ (Kherson and Zaporizhia) ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੁਹਾਨਸਕ ਅਤੇ ਡਨਿਟਸਕ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀਆ (the Crimea) ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ (International punishments) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਮਿਲੇਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰੂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ' (Referendum) ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

