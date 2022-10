ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁਟਬਾਲ ਲੀਗ (Argentina Football League ) ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (Attempting to enter the stadium ) ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ (Clash between fans and police) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡੀ ਗਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਜਿਮਨੇਸੀਆ ਵਾਈ ਐਸਗ੍ਰੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ (Use of rubber bullets and tear gas) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 131 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ (131 people were killed in the stampede) ਸਨ। ਜਿਮਨੇਸੀਆ ਅਤੇ ਬੋਕਾ ਜੂਨੀਅਰਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰੈਫਰੀ ਹਰਨਾਨ ਮਾਸਟ੍ਰੇਂਜਲੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਜੀਓ ਬਰਨੀ ਨੇ ਟੋਡੋ ਨੋਟੀਸੀਅਜ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਾ ਪਲਾਟਾ ਦੇ ਜੁਆਨ ਕਾਰਮੇਲੋ ਜਾਰੀਲੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਮਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2013 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

