ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ (Center for the Defense of Human Rights) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਇਰਾਨੀ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸ਼ਿਰੀਨ ਇਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਬਾਦੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦੀਨੇਜਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੜ-ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ 2018 ਆਂਦਰੇਈ ਸਖਾਰੋਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।