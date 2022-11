ਕੇਪ ਕੈਨਾਵੇਰਲ: ਨਾਸਾ ਦਾ ਓਰੀਅਨ ਕੈਪਸੂਲ(NASAs Orion capsule) ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ (entered orbit) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਉਡਾਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਡਮੀਆਂ ਨੇ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਡੈਮੋ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਦੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ: ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰ ਸਥਿਰ (Will remain in massive but stable orbit) ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਲੈਪ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੈਪਸੂਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 238,000 ਮੀਲ (380,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 270,000 ਮੀਲ (432,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਪਸੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ (Set a new distance record for the capsule) ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਗੇਫਰੇ, ਇੱਕ ਓਰੀਅਨ ਮੈਨੇਜਰ, ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜਿਆ ਹੈ

ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ: ਨਾਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ 2025 ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੋਲੋ 17 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੈਪਸੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਓਰਿਅਨ ਅਤੇ ਡੀਪ ਸਪੇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਾ