ਬਗਦਾਦ: ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗਦਾਦ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ (Eight members of the Iraqi force were killed) ਹਸ਼ਦ ਸ਼ਾਬੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸ਼ਦ ਸ਼ਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੜਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਜੁਰਫ ਅਲ-ਨਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਸ਼ਦ ਸ਼ਾਬੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"