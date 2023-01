ਹਿਊਸਟਨ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਰਿਸ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ (FIRST SIKH WOMAN JUDGE SWORN IN IN US) ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ (Lives in Belair with husband and two children) ਨਾਲ ਬੇਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਖੇ ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (Harris County Civil Court) ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਿੰਘ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਚ-ਟਾਊਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਰਵੀ ਸੰਦਿਲ ਨੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ (Preside over the ceremony in the courtroom) ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਸੰਦੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲ ਹੈ।' ਸੰਦੀਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ (Sandil is the first South Asian judge of the state) ਜੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (An ambassador for women of all colors) ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 500,000 ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਹਿਊਸਟਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਿਲਵੈਸਟਰ ਟਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।"