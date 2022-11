ਪਟਨਾ: ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਟਵੀਟ (Elon Musks Hindi Tweets) ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਗੀਤ 'ਕਮਰੀਆ ਕਰੇ ਲਾਪਲਪ, ਲਾਲੀਪੌਪ ਲੱਗੇਲੂ' (bhojpuri song kamariya kare lapalap) ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਵਿਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਖਾਤਾ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਟਵਿਟਰ ਯੂਜ਼ਰ (The accounts Twitter username) ਨੇਮ @elonmusk ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ @iawoolford ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਨ।

ਟਵਿਟਰ ਉੱਤੇ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ (Elon Musk is the new owner of Twitter) ਬਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਵੀਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਪੁਰੀ ਗੀਤ 'ਕਮਰੀਆ ਕਰੇ ਲਪਲਪ, ਲਾਲੀਪੌਪ ਲੱਗੇਲੁ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੀਬ 250 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ।

ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ, ਮਸਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $ 8 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ: ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $ 8 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਬਲੂ ਟਿੱਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਡਲ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਮ/ਬੋਟਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।