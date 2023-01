ਬੀਜਿੰਗ (ਚੀਨ) : ਚੀਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਬਾਡਵਾਊਂਡ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀਜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.ਕੇ ਵਰਲਡ (NHK World) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ (china ends covid 19 travel restrictions) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਕੋਵਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ COVID-19 ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ (Foreign trips to China will begin) ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਐਚਕੇ ਵਰਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਕੇ. ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਏਜੇਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਟੂਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਏਐਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਏਐਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਈਨਾ ਇਨਬਾਉਂਡ ਜਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ (Risky flights from China will be closed) ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨਬਾਉਂਡ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗੇ ਅੰਕੜੇ: ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਟੈਡਰੋਸ ਅਡਨੋਮ ਗੇਬ੍ਰੇਅਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।