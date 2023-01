ਨਿਊਯਾਰਕ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਓਪਨਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ (AI) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚੈਟਬੋਟ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਸਮਾਨ ਟੈਕਸਟ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਕਬੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ChatGPT Banned) ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।







ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (Negative impact Of ChatGPT on Student Learning) ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ (ChatGPT Banned For Students and Teachers) ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।









ChatGPT ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ: ਇੱਕ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਘੱਟ ਕਰਨ' ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।











ChatGPT ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਚੈਟਬੋਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਪੁਰਾਣੇ' ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ChatGPT Can Lead To Fraud) ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੈਟਬੋਟ 'ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤ' ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਪਨਏਆਈ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਓਪਨਏਆਈ ਨੂੰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (IANS)







ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: OMG!...ਟਵਿਟਰ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ