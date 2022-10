ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ (US President Joe Biden) ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ (US President Joe Biden) ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ (Celebrating Diwali in the White House) ਲਈ ਇਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

Diwali reception at White House

ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਮਰੀਕੀ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦੇ." ਦੀਵਾਲੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨੱਚਣ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।"

ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੋ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਲਾਈਟਾਂ' ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

