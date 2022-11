ਲੰਡਨ: ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (Liver cancer) ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ (Able to detect 80 percent of cases) ਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਫੈਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਕਿਮਲ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (Johns Hopkins Kimmel Cancer Research Center) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੈਲਫ ਕਲੀਨਿੰਗ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਅਸਾਨ

ਡੇਲਫੀ ਟੈਸਟ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਲਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ-ਮੁਕਤ ਡੀਐਨਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 724 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (The accuracy was found to be 98 percent) ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।