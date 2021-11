ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ (The capital is Kabul) 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਕਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਚੜੀ ਕੰਬਾਰ (Kabul) ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੇਪਨਾ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਮੈਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ (In front of the bakery) ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੇਪਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ (In front of the bakery) ਖੜ੍ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਕੋਟਾ-ਏ-ਸਾਂਗੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਨਫਸ਼ਾਹ, ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੰਫਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਬੇਕਰੀ ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਹਨ-ਏ-ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਹਰਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਅਸ਼ਰਫ਼) ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਝ ਭਿਖਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

