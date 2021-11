ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (US congress passed 1.2 trillion dolar basic infrastructure bill)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ (President Joe Biden received a big victory) , ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ (He was in search on solution to clear this historic bill)। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ (More than one dozen republican parliamentarian support this bill)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 228 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 206 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 13 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਇੱਕ ਹੋਰ $ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ $ 1,000 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਲਈ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 69 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 30 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇਤਾ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ।

