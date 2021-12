ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਸਖ਼ਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਮਾਈਕਲ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਐਰਿਕ ਮਾਈਕਲ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ (US President Joe Biden) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ (Next US Ambassador to India) ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗਾ।

ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (International Solar Alliance-ISA) ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ 2030 ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (Agenda 2030 Climate and Clean Energy Partnership) ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

