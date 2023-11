1 / 11

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਹੌਟ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟਫਿਟ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'He said ‘look so beautiful, so elegant, just look like a Wow’...।' ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮੇਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 11.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।