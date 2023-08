1 / 9

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੋਲਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋਨਮ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੈਨਜ਼ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸਟਰਨ, ਸੋਨਮ ਹਰ ਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ Sunset ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬੋਲਡ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਨਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ 'Hottest women on the earth।' ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ 'Such A Beauty' ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।