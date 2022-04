ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਕਾਪ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ।

ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ @theshilpashetty ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਈਡ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ⚡ # IndianPoliceForceOnPrime, ਹੁਣ @sidmalhotra @itsrohitshetty @rohitshettypicturez ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ🔥Superrr, The Action King Rohit Shetty in his Cop Universe ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਿਤ! #IndianPoliceForceOnPrime, ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! 🇮🇳👮‍♀️🚔💪। "

ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੜੀ ਜੋ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ" ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਕਾਪ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ-ਸਟਾਰਰ ਸਿੰਬਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘਮ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਨ।

