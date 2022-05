ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਰਾਕਸਟਾਰ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2022 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਨਰਗਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਰਗਿਸ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਨਸ (ਫਰਾਂਸ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਗਿਸ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਨਰਗਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਰਗਿਸ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਗਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਲਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਇਸ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਰਗਿਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ..?: ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਗਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 'ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ Never stop, never give up, ਨਰਗਿਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, OMG ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?

ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਰਗਿਸ ਡਰ ਗਈ ਸੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਰਗਿਸ ਫਾਖਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

