ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ 2' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਾਜੀ ਟੈਲੀਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਏਕਤਾ ਆਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਪੂਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (dream girl 2 enters 100 cr club) ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ।

ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 10.69 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ (dream girl 2 enters 100 cr club) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।

'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ 2' ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੱਬ (dream girl 2 enters 100 cr club) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ 2' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਡੋਲ੍ਹਿਆ।

'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ 2' ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਰਾ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਜੀ ਟੈਲੀਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮੁਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। 100 ਕਰੋੜ (dream girl 2 enters 100 cr club) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਨਿਆ (dream girl 2 one plus one ticket offer) ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੋਬੈਕ ਡਾਂਸ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ "ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ!!...ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ #DreamGirl2 ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ 1 ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ#DreamGirl2InCinemas।"

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ, ਅਨੂੰ ਕਪੂਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਵਿਜੇ ਰਾਜ਼, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਮਾ ਪਾਹਵਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਸਟ ਹੈ। 'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ 2' 25 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।