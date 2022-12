ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ 'ਅਵਤਾਰ - ਦ ਵੇ ਆਫ ਵਾਟਰ' ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (avatar the way of water collection) ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ 'ਚ 4000 ਸਕ੍ਰੀਨਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅਵਤਾਰ-2 ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਕਮਾਈ?: ਜੇਮਸ ਕੈਮਰਨ ਦੀ ਜਾਦੂਈ ਫਿਲਮ 'ਅਵਤਾਰ-2' ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ (avatar the way of water collection) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) 42 ਕਰੋੜ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ (ਐਤਵਾਰ) 46 ਕਰੋੜ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) 20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ (ਮੰਗਲਵਾਰ) 16 ਕਰੋੜ, ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਨੇ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨੈੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 193.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਲਮ 'ਅਵਤਾਰ-2' ਦੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ?: ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 5000 (avatar 2 on box office) ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 4960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਸਰਕਸ' ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਕਸ' ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (23 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੂਜਾ ਹੇਗੜੇ ਅਤੇ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਸਮੇਤ 19 ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਨਾਲਿਸਟ ਤਰਣ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਟਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫਿਲਮ 'ਸਰਕਸ' ਦੀ ਖਰਾਬ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ 'ਅਵਤਾਰ-2' ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਸਰਕਸ' ਦੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ 'ਅਵਤਾਰ-2' ਦੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਰਕਸ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਅਵਤਾਰ-2' ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ 'ਸਰਕਸ' ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?: ਦੂਜੇ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ 'ਅਵਤਾਰ-2' ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਡੇਅ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੱਜਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਫਿਲਮ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕਿਆ ਹੈ।

