ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ 'ਬੁੱਢੀ' ਕਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ 50ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'bff' ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਭੈਣ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ! ਤਾਂ... ਬੁੱਢੀ! ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ...ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਹੀਣ, ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਤ, ਉਮਰਹੀਣ ਹੋ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ?"

ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ""ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ! ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ...ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ...ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ! ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ! Ohhh ya ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ... I give zero f'ssss ... so pls go on, and I’ll name and shame! ਹਾਂ!"

ਇਹਨਾਂ IG ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ BFFs ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਏਐਮਯੂ", ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, "ਵੇ ਟੂ ਗੋ ਅਮੂਯੂ @amuaroraofficial"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ "ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ... ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ... ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ... Tch tch"। ਕਰੀਨਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ BFF ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 'ਕਮਬਖਤ ਇਸ਼ਕ' 'ਚ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

