ਤਰਨਤਾਰਨ:ਭਾਵੇਂ ਅਜ਼ੋਕੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰਾਂ (fridges and water coolers)ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਬਣਾਉਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵਾਂਗ ਦਿੱਖ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੂਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ (profession of soil article developed to pottery from water pots)।

ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਟੂਟੀ:ਇਸ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਘੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (pottery being supplied to nearest states from tarntaran)।

ਪੌਟਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ

ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ:ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਯੁੱਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੜੇ ਬਣਾਉਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵਾਂਗ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧੁਨਿਕ:ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆਂ ਤੇ ਟੂਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਕੂਲਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਰਫ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਆਮਦਨ:ਘੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਨਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਮੱਟਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁਕਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ:ਲਾਭ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਰ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਲੈਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜੁਰਗ ਘਵੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਓ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਘੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ:ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਤੇ ਚਾਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਘੜਿਆਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਸਨ। ਕੂਲਰ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਕੰਢੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

