ਤਰਨਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਧਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2019 ਵਿਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਸਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ (IELTS GIRL LEFT IN-LAWS, HUSBAND DIES) ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ 20 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਭੇਜਿਆ (SEND TO UK) ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (GIRL BROKEN RELATION AS LANDED IN UK) ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੜਕੇ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ (POLICE DID NOT TOOK ACTION) ਬਣਿਆ।

ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕੇ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾੜੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਕੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਈ ਲੜਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਵਲ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈ ਸੀ।

ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦਿਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

