ਘਨੌਰ/ਸਮਾਣਾ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਨੌਰ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ (Ghanaur will be Sub Division)ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 137 ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੁ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ (development works worth 269 crores in Ghanaur constituency) ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਕਬਜਾਉਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 24 ਕਰੋੜ 'ਕੱਚਾ ਰਾਜਬਾਹਾਂ' ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ, ਰੁ. ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ 2.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਘਨੌਰ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਲਈ 28 ਕਰੋੜ

ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਲੰਬਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 10-10 ਕਰੋੜ, ਰੁ. ਨਰਵਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘਨੌਰ ਤੱਕ 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12.33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਲਈ 4.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਡੇਹਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਵਨ ਲਈ 1-1 ਕਰੋੜ, ਰੁ. ਪਿੰਡ ਅਜਰੌਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 50 ਲੱਖ, ਰੁ. ਅੱਲ੍ਹਾਰਖਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਲੱਖ, ਰੁ. ਪਿੰਡ ਸੋਨੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਲਈ 27 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰੁ. ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਵਰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸਵਰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ।" ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ

ਸੱਤਾ ਕਬਜਾਉਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਮਾਫੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। 2Kw ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਰੁਪਏ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 3 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ 160, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ 10 ਅਤੇ ਰੁ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5, ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ 5.50 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ, ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 17000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12000 ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਕੜ ਹੈ।

ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ (Smana hospital upgraded)ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ

ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਆਈ.ਜੀ. ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ, ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ।

