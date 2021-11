ਪਟਿਆਲਾ:ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਸ-2 (Urban Estate Phase-2) ਦੇ ਵਿਚ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਤੋਂ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਨ ਵੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ (Injured boy alleged that attackers hit him with sharp edged weapon) । ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਸ-2 ਦੇ ਵਿਚ ਕਲੱਬ 99 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈ ਉਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾ ਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਨ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FIR 215 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਥਾਣਾ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ 324,506,323,34 ਆਈਪੀਐਸ ਧਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

