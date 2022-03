ਲੁਧਿਆਣਾ:ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ (laying of rail track is on full pace) ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਊਧਮਪੁਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰੰਗ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ (travel from ludhiana to kashmir will ease shortly)। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਤਕ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਲਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘਟ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ(kashmir would be traveled in 16 hours)।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਫਰ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ

ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਪਰ ਸੜ੍ਹਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਨਿਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਟੜਾ ਤੋਂ ਬਨਿਹਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼

ਜਲਦ ਹੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਕਾਲਗਡ਼੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਲ ਸੇਲ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ..ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕਾਲਗਡ਼੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ।

