ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Upcoming Assembly Elections in Punjab) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਲੁਧਿਆਣਾ(Investment Punjab Summit Ludhiana) 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ(SAD President Sukhbir Badal) ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ(Announcement of opening of digital portal in Ludhiana) ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ(Aam Aadmi Party) ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ( Ludhiana Industrialists) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ।

ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਪੂਰੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐਸ ਚਾਵਲਾ(UCPMA President DS Chawla) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੂਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐੈਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਫਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

