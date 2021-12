ਫਗਵਾੜਾ:ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਲੁੱਟਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ (Crime News) ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਦੇ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ (escaped after looting the articles) । ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ (Security guard admitted in hospital for treatment) ਹੈ।

School ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, Guard ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਮਾਨ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਸਕੂਲ (Kamla Nehru School) ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਰ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਸਬੈਟ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗਾਰਡ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋਡ਼ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀਪੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇੇਜ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।



