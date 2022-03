ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ(big action of bhagwant maan govt)। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ (maan govt remoed all chairmen and trustees of imporove trusts in punjab) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਫਸਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ (administrative officers will look into the trusts now)। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਇੰਪਰੁਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਹਟਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਪਰੁਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਹਟਾਏ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਰੋਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ