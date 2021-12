ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ(Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਮਲੋਹ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ(Merchant Conference in Amloh constituency of Fatehgarh Sahib) ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੇਵਨਿਊ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ(Sisodia also listened to the problems of traders) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ।

Manish Sisodia holds meeting with businessmen on industrialists

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਚੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਦੱਸਿਆ।

