ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ (old faces given due placement)ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਮੰਜਲ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਵਿੱਤ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੀਜੀ ਮੰਜਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਜੀ ਮੰਡਲ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜਲ ’ਤੇ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੰਜਲ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ। ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਮਿਲ ਗਏ (departments allotted to new ministers) ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ(sitting arrangement of ministers)।

