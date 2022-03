ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਉਥੇ ਵੀ ਭੁਗਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ (aap sweeps everywhere)। ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 73.34 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ (bumper voting in mansa distt), ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਠੇਠ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ (aap gets better response from all quarters)ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

