ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੈਲਾਨੀ ਕਰਾਰ (kejriwal is a political tourist:navjot sidhu)ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਪੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ (aap model is copy cat)ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ 10 ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ(kejriwal's promises is far away from truth)। ਇਹ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ

ਆਪ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ “ਕਾਪੀ-ਕੈਟ ਮਾਡਲ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 1.“ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਡਲ ਹਾਂ”, 2. “ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਮਾਡਲ”, 3.“ਟਿਕਟ ਫਾਰ ਮਨੀ ਮਾਡਲ”, 4. “ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ: ਕਾਇਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ”, “ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ 5. ਮੁਫ਼ਤ ਚੈੱਕ ਮਾਡਲ", "ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ", "। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 450 ਨੌਕਰੀਆਂ" ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ

ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ.. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰੋਡਮੈਪ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ "ਮਾਫੀਆ ਜੇਬਾਂ" ਤੋਂ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ" ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇਗਾ।

