ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (Increasing Khalistani activities in Punjab) ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ (Intelligence building in Mohali) 'ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab), ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ (Former DGP of Punjab) ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁਹਾਲੀ ਧਮਾਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ



ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?:

ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ (Sleeper cells) ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲਾਂ (Sleeper cells) ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।



ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?:

ਬਿਲਕੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?:

ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।



ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਨੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?:

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਈਐਸਆਈ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿੰਗਪਿਨ ਆਈਐਸਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?:

ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੋਰ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੱਛ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਡਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?:

ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।



ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

