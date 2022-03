ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਤੇ ਖੇਡ ਸਿਤਾਰੇ () ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ (History of Punjab) ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਲਮੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ (Politics of Punjab) ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ (Gurdaspur Lok Sabha constituency) ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਬਣੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ

ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ (Gurdaspur Lok Sabha seat) ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ (Famous comedian of Punjab) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ (Convener of the Aam Aadmi Party) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister of Delhi) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2009 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ 2019 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਚੋਣਗੇ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿੱਗਜ਼ ਲੀਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2004 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਬੱਡੀ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਸਿਤਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

